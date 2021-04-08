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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا.. مؤتمر يعقده المركز المصري للفكر والدراسات..تفاصيل

صدى البلد

قال عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المؤتمر يرجع في الأساس إلى وثيقة الأمم المتحدة خلال الشهر الماضي، حيث شملت الوثيقة التعامل ما بعد الجائحة وبالأخص تعامل العالم لحقوق الإنسان في فترة ما بعد جائحة كورونا، منوها إلى أنالجائحة عملت على وجودالعديد من الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان في الحياة والاقتصاد.

وأضاف "سعيد" في مداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المؤتمر سيتناول تأثير فيروس كورونا على دول العالم من حيث الخصوصية وأيضا سيتناول كفاءة النظم السياسية وقدرتها في إدارة الجائحة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مؤتمر غد سيحتوي على نقاش صريح  من الحضور سواء الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك حوار جاد ومثمر، وتوصياتنا هتساعد وطننا الغالي في التعامل مع تلك الموضوعات".


 

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