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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الإيراني يعتقل 22 من عائلات ضحايا احتجاجات البنزين

صدى البلد

 

اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة أصفهان وسط إيران، عددا من أفراد عائلات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن منظمة "هرانا" الحقوقية قولها إن "قوات الشرطة الإيرانية أوقفت حافلة كانت تقل 22 من أفراد عائلات ضحايا احتجاجات البنزين التي اندلعت في نوفمبر 2019، واعتقلتهم، أثناء عودتهم من مقبرة سرداد أسعد بختياري جنوب أصفهان".

وبحسب المنظمة الحقوقية فإن من بين المعتقلين ”"اهيد شير بيشه، ومنوشهر بختياري، والدا بويا بختياري، الذي قتل خلال احتجاجات البنزين".

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى في احتجاجات البنزين بـ371، فيما قالت مصادر إيرانية معارضة إن عدد القتلى 1500 شخص.

وقدر وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي عدد القتلى بنحو 250 شخصاً، زاعماً أن 80% منهم قتلوا على أيدي القوات الحكومية و 20% ”بأسلحة غير تنظيمية“.

 

 

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