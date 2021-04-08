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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تجاوز إعلانه 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب .. موعد عرض فيلم wrath of man لـ جيسون ستاثام

جيسون ستاثام
جيسون ستاثام

نشر الفنان الأمريكي جيسون ستاثام فيديوهات ترويجية لأحدث أفلامه عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.


 

و كانت الفيديوهات بمثابة إعلانات ترويجية لفيلم الإثارة و الأكشن المنتظر " wrath of man “ وهو من بطولة جيسون ستاثام ، وإخراج المخرج البريطاني  غاي ريتشي .


 

وحقق الإعلان الترويجي لفيلمه ٩ ملايين و ٧٠٠ الف مشاهدة خلال اسبوع على اليوتيوب و يحكى الفيلم قصة حارس أمن جديد لشاحنة نقل اموال ( جيسون ستاثام) و لكنه يفاجئ زملائه بقدراته البدنية اثناء عملية سرقة التى جعلتهم يتسألون عن هويته و من اين جاء و سرعان ما أصبح هدفه تصفية حسابات قديمة.

 

وكان قد علق فى آخر الإعلان ترويجي للفيلم أنه من المقرر عرضه فى دور العرض يوم ٧ مايو القادم.


 

ويلعب جيسون ستاثام دور البطولة في هذا الفيلم إلى جانب جوش هارتنيت وسكوت إيستوود وهولت ماكالاني وجيفري دونوفان ولاز ألونسووراؤول كاستيلو ونيم ألجار وبوست مالون.


 

ويمتلك جيسون قاعدة جماهيرية كبيرة من كل أنحاء العالم فتسجل أفلامه أعلى الإيرادات دائما فى شباك التذاكر، و كان آخر فيلم له برفقة دواين جونسون ( ذا روك)  Fast & Furious Presents:Hobbs & Shaw و قد حقق ايرادات بلغت مليار دولار أمريكي بعد مرور شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

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