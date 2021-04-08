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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المدن والقرى بتكثيف حملات النظافة

صدى البلد

وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، رؤساء القرى والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع القمامة، للعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في قطاع النظافة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.


وأكد مختار- في تصريحات اليوم الخميس - خلال متابعته لأعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق العامة بكل من مركز المنصورة وطلخا - أن تلك التوجيهات هدفها رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، حرصا على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء.


وأوضح المحافظ، أنه تم تقسيم مدينة (طلخا) إلى 13 منطقة، حيث يتم تحريك المعدات والعمال إلى جميع المناطق، مشيرا إلى أن ما تم رفعه اليوم من القمامة والمخلفات الصلبة بلغ 160 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة.
ولفت إلى أنه تم متابعة أعمال تطهير ترعة الساحل بالمدينة ومتابعة أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة وصيانة الكشافات وشد أسلاك وتغير الخلايا التالفة بأعمدة الإنارة العامة بنطاق الوحدة المحلية بميت الكرماء، فضلا عن رفع الأتربة وتجمعات القمامة وتفريغ الصناديق بمناطق المدينة.

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