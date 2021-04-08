هيئة الدواء: نهدف لدعم صناعة المستلزمات الطبية المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير.. ونواب: من القطاعات الواعدة في مصر.. وفيروس كورونا كشف أهميتها

محمد سلطان: صناعة المستلزمات الطبية من القطاعات الواعدة في مصر

نائب بالشيوخ: فيروس كورونا كشف أهمية صناعة المستلزمات الطبية

عمرو عكاشة يؤكد على أهمية صناعة المستلزمات والاجهزة الطبية

عقد رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة الصناعة، وممثلي كبرى شركات تصنيع المستلزمات الطبية في مصر، لبحث سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية، وتذليل أى عقبات تواجه التوسع فى الاستثمار فى هذا القطاع.



وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور محمود يس، إن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل وآليات دعم وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة المستلزمات، والسعي إلى فتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا التي ضاعفت من زيادة الطلب على الأجهزة والمستلزمات الطبية بمختلف دول العالم، وبات الاكتفاء الذاتى من صناعة الأجهزة والمستلزمات أمرا حتميا يمس الأمن القومي الصحي للبلاد.



وأشار إلى أن هيئة الدواء تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية على زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على تحقيق زيادة إنتاجية بهدف فتح الأسواق الخارجية وزيادة التصدير، حيث تقوم العديد من الشركات المحلية بتصدير منتجاتها للعديد من الدول.





وأوضح أن هيئة الدواء خلال العام الماضي اتخذت العديد من الإجراءات لدعم صناعة المستلزمات الطبية ولاسيما في ظل جائحة كورونا وهو ما تكلل بصناعة أول جهاز تنفس صناعي محلى مائة بالمائة.



وأكد نواب البرلمان علىلا أهمية صناعة المستلزمات الطبية المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير، مشيؤين إلى أن فيروس كورونا كشف عن أهميستها البالغة، وشدة الإحتياج الدائم إليها، مطالبين بأهمية تطوير هذه الصناعة وتوسيع أفق الإستثمار بالقطاع.

وحول هذا الموضوع قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن قطاع صناعة المستلزمات الطبية من القطاعات الواعدة في مصر و الداعمة للاقتصاد القومي ، مشيرا إلى تحقيقه معدل نمو عالي خلال السنوات الماضية فضلا عن المساعدة في نمو العديد من القطاعات الصناعية الأخري مثل صناعات التعبئة والتغليف والورق والطباعة والتعدين.



وأشار سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أن عقد رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة الصناعة، وممثلي كبرى شركات تصنيع المستلزمات الطبية في مصر، لبحث سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية، يساهم في تذليل أي عقبات تواجه التوسع في الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار عضو البرلمان، إلى ان هذا القطاع يتميز بتنوع منتجاته فضلا عن كونه من القطاعات كثيفة استخدام العمالة وسريعة العائد على الاستثمار، مؤكدا أهمية السعي إلى فتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وخاصة في ظل الظروف الحالية التي نشهدها من أزمة تداعيات فيروس كورونا، التي أدت إلى زيادة الطلب عليها.

من جانبه أكد النائب أحمد البلشي على أهمية صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية وتذليل العقبات التي تواجهها من اجل التوسع في الإستثمار بهذا القطاع، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تأتي في ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة العمل على توطين صناعة المستلزمات في مصر.

ولفت البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أهمية هذه الصناعات الفترة الأخيرة خاصة مع ظهور فيروس كورونا المستجد والتي كشفت البعد الاستراتيجي لتلك الصناعة، واهمية العمل على تطويرها لتكون مساندة وقت حدوث أي أزمة.

وأشار البلشي عضو مجلس الشيوخ، إلى ان الإهتمام المتزايد التي تشهده هذه الصناعة الحييوية، جاء بعد إهمال طويل عانت منه تلك الصناعات على مدار السنوات الماضية، موضحا أن الدولة أصبحت تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي بها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.



فيما قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية تعد صناعة امن قومي، موضحا أن كثير من الدول تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها خاصة، مع وجود فيروس كورونا والذي اكد على اهميتها البالغة خلال الفرة الماضية.



وأكد "عكاشة" في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أهمية بحث سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية، وتذليل أي عقبات تواجه التوسع في الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تستلزم إتخاذ هذه الخطوات لسد الإحتياجات اللازمة كمها وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

واوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة وشاملة لتنمية المشروعات الطبية المتكاملة والمغذية لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها .