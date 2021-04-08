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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الاسكندرية تبحث اعتماد برنامجي الإتصالات والنظم

رئيس جامعة الاسكندرية
رئيس جامعة الاسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد والخاص لاعتماد برنامجي الحاسبات والإتصالات والحاسبات والنظم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

حيث جاءت تلك الزيارة للوقوف علي مدي جاهزية البرنامجين للحصول علي الإعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

 

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وتمت الزيارة الإفتراضية يومي 31 مارس، 1 أبريل، وتمت  7 أبريل، الزيارة الميدانية للبرنامجين.
 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور قنصوة، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مدى استعداد كلية الهندسة  للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في البرنامجين، وذلك اتساقا مع أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية، التى تسعى إلى حصول كافة كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد من خلال تقديم كافة وسائل الدعم المادية والبشرية وتطوير كافة الأقسام والمعامل بأحدث الأجهزة.


حضر الزيارة الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور كمال متولي، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة شرويت الغلمى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة.

جامعة الإسكندرية رئيس الجامعة عبدالعزيز قنصوة اعتماد وجودة هشام جابر

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