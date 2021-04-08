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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينما الشباب تعرض «سلامة الشوف وسرقة بعد منتصف الليل »فى الهناجر

سينما الهناجر بالاوبرا
سينما الهناجر بالاوبرا

 

يواصل نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعالياته يوم السبت المقبل الموافق 10 ابريل بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض 4 افلام روائية قصيرة خلال الفعاليات وهي " حورية" إخراج إيمان حسن و"  كاملة  إخراج داني جمال، وفيلم " سلامة الشوف"  للمخرجة  شيماء طافش، وفيلم "سرقة بعد منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم.

 

وعقب عرض الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر"  لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

 

يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.


 

فيلم سلامة الشوف فيلم سرفة منتصف الليل الهناجر المركز القومي للسينما محمد الباسوسي

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