بيت الزكاة يتبرع بـ ٥٠ أسطوانة أكسجين لمستشفى القرنة في الأقصر

أعلن الدكتور مصطفي حفني مدير مستشفي القرنة المركزي عن تبرع " بيت الزكاة " ب ٥٠ أنبوبة أكسجين كبيرة و ١٥ أنبوبة أكسجين صغيرة و ٥٠ منظم أكسجين للمستشفي وذلك بتوجيه من فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب .

كما تبرع أهالي البر الغربي بتبرع " مولد أكسجين " للمستشفي و قدم الدكتور مصطفي حفني الشكر لفضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب علي دعهم و أنه يتابع و عينه علي الحديث داخل محافظة الأقصر .

كما تقدم بالشكر المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتور منتصر عبدالفتاح استاذ طب جامعة اسيوط و هو مشرف فني علي العناية المركزة بمستشفي القرنة المركزي علي ما يقدموه من دعم للفريق الطبي و خدمة المرضي .

في نفس السياق صرح امس الدكتور أحمد حمادة مدير العزل بخروج و تعافي ٣ اشتباه كورونا .