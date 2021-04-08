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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيت الزكاة يتبرع بـ ٥٠ أسطوانة أكسجين لمستشفى القرنة في الأقصر

اسطوانات اكسجين
اسطوانات اكسجين

أعلن الدكتور مصطفي حفني مدير مستشفي القرنة المركزي عن تبرع " بيت الزكاة "  ب ٥٠ أنبوبة أكسجين كبيرة و ١٥ أنبوبة أكسجين صغيرة و ٥٠ منظم أكسجين  للمستشفي وذلك بتوجيه من فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب .

 

 كما تبرع أهالي البر الغربي بتبرع " مولد أكسجين "  للمستشفي و قدم الدكتور مصطفي حفني الشكر لفضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب علي دعهم و أنه يتابع و عينه علي الحديث داخل محافظة الأقصر  .

 

كما تقدم بالشكر  المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتور منتصر عبدالفتاح استاذ طب جامعة اسيوط و هو مشرف فني علي العناية المركزة بمستشفي القرنة المركزي علي ما يقدموه من دعم للفريق الطبي و  خدمة المرضي .

 

 في نفس السياق صرح امس الدكتور أحمد حمادة مدير العزل بخروج و تعافي ٣ اشتباه كورونا .

الأقصر وزارة الصحة الزكاة مستشفي اشتباه كورونا

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