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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. ميدو برفقه زوجته في أجواء رومانسية وسط البحر

صدى البلد

نشر أحمد حسام ميدو صورة جديده له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وظهر ميدو في الصورة برفقة زوجته يسرا علي متن باخرة وسط البحر بأجواء رومانسية .

وكان قد اعتذر أحمد حسام "ميدو" مهاجم ومدرب الزمالك السابق، لفاروق جعفر أسطورة القلعة البيضاء الأسبق، والمستشار الفني لفريق الكرة الحالي بالنادي.

وكانت تصريحات تم تسريبها لميدو اتهم فيها  فاروق جعفر بعدم الحفاظ على مصلحة نادي الزمالك.


وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "فاروق جعفر غضب وله كل الحق، كان من المفترض ألا أقول شيئًا عن فاروق جعفر، وأقول له أنا أسف لا تغضب، وحقك علي".

الزمالك التواصل الاجتماعي فاروق جعفر مدرب الزمالك

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