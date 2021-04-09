تحرك برلماني لتوصيل الصرف الصحى لمركز مطاي بالمنيا

أعلنت سلوى أبو الوفا عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن توصيل الصرف الصحى بمركز مطاى بمحافظة المنيا.

وقالت "ابو الوفا" لـ"صدى البلد"، إن مركز مطاى محافظة المنيا يوجد بها 7% فقط من توصيلات الصرف الصحى وبعد إطلاق مبادرة حياة كريمة انضمت عدد من القرى الموجودة فى المحافظة اليها لتوصيل الصرف الصحى ولكن هناك قرى أخرى لم تنضم إلى الآن.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مركز مطاى يوجد به 30% صرف صحى فقط وباقي حوالي 80% من المناطق لم تحظى بتوصيل الصرف الصحى إلى الآن.