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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة.. هذه الأسباب تصيبك بأمراض القلب والسكتة الدماغية قبل الـ 40

امراض القلب
امراض القلب

يعتبر فشل القلب والسكتة الدماغية من التشخيصات غير المعتادة بين الشباب، لكن من الواضح الآن أن عدد الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يتزايد بشكل واضح ، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة جوتنبرج وجد العلماء روابط للسمنة وانخفاض اللياقة البدنية في سن المراهقة العليا.

وزادت نسبة المشاركين الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن ، أي مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 25-30 ، من 6.6 إلى 11.2٪ ، في حين ارتفعت نسبة السمنة (مؤشر كتلة الجسم فوق 30) من 1.0 إلى 2.6٪. خلال نفس الفترة ، انخفض مستوى لياقتهم البدنية بشكل طفيف، وتسبب السمنة

 قصور القلب والسكتة الدماغية

يقول ديفيد أبيرج: "هذه العوامل - أي زيادة الوزن والسمنة وقلة اللياقة - تفسر جزئيًا الزيادة الكبيرة في قصور القلب التي نراها في الدراسة ، وكذلك ارتفاع السكتة الدماغية.

ويضيف: على الرغم من زيادة السمنة ، انخفاضًا حادًا إلى حد ما في النوبات القلبية بين هؤلاء الرجال الأصغر سنًا ، وكذلك انخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع دعم قوي للنشاط البدني

انخفضت النوبات القلبية كما انخفضت نسبة الوفيات من جميع أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50٪ - من 1.5 إلى 0.74 لكل 1000.

وتشير حقيقة أن اتجاهات أمراض القلب والأوعية الدموية تتحرك في اتجاهات مختلفة بمرور الوقت مثل الوزن، والتدخين فهما الأكثر تأثيرا على صحة الرجال قبل سن الأربعين .

 

 

القلب فشل القلب السكتة الدماغية التدخين السمنة

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