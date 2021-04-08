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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قبل افتتاح المنبر الثقافى بشمال سيناء.. تعرف على محتويات قصر ثقافة العريش

صدى البلد

يقع قصر ثقافة العريش على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضى وطابقين ويحتوى الدور الأرضى على المدخل الرئيسى ويتفرع إلى ثلاثة اتجاهات الأمامى يؤدى إلى صالة المسرح، والمدخلين الآخرين يؤديان للطرق الجانبية، وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب «غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين».

ويقسم الدور الأول لثلاث مناطق منفصلة هى منطقة البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا، 4 غرف إدارية، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هى الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادى تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع.

أما الدور الثانى فهو مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوى على 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفنى ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط. ويستعد قصر ثقافة العريش لعودة الروح للأنشطة الثقافية بعد ان أصبح جاهزا لعودة العمل بين غرفاته التى تضم مقر مديرية الثقافة ومسرح متكامل وقاعات عرض تخدم كل أبناء شمال سيناء من المثقفين والموهوبين ومن يبحثون عن منفذ لظهور إبداعاتهم.

العريش شمال سيناء سيناء الثقافة المسرح الخدمات

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