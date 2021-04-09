هل تخفيف المرأة لملابسها يمنع دخول الملائكة للمنزل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "وسام"، قائلًا: أن تخفيف المرأة لملابسها لا يمنع من دخول الملائكة.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجنب الذي لا تدخل الملائكة بيته هو من يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه عادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها.

واستشهدت “ الإفتاء “ في إجابتها عن سؤال” هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب؟" بما روى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ»، أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما".

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الأمر هو المقصود من الحديث الشريف، مشيرًا إلى قول العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي: [قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة].



وأوضحت أن تأخير الغسل بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.



المقصود بالصورة في الحديث

في سياق متصل، نبه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى ومدير عام إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أن المقصود بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تماثيل أو تصاوير»، هو الصور المجسمة وليس المقصود بها الصورة الفوتوغرافية.



وأفاد «فخر»، فى إجابته عن سؤال: «هل الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة أو تمثال؟»، أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تمثال مجسم، ولكن يستثنى من ذلك لعب الأطفال، لأن السيدة عائشة -رضوان الله عليها- كانت تقول «كنت ألعب بالعرائس فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فلا مانع من وجود لعب الأطفال فى المنزل، كذلك لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، والمقصود بالكلب هنا هو الكلب الذي لم يكن للحراسة، ولكن إن كان للحراسة أو للصيد فلا مانع من اقتنائه.