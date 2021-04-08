من قلب القاهرة.. رسالة رئيس البرلمان العربي لـ ملك المغرب

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، السفير أحمد التازى سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، بحضور أعضاء المملكة العربية المغربية لدى البرلمان العربي.

من جانبه، رحب رئيس البرلمان العربي بالسفير التازى، مشيداً بالدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس ملك المغرب في دعم القضايا العربية والإقليمية تحت قيادته ، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود المملكة المغربية ودورها في تعزيز وترسيخ العلاقات العربية، متمنيا للمغرب وشعبه الشقيق مزيدا من الازدهار والتقدم والرفعة في ظل قيادته الحكيمة.

من جانبه، أشاد السفير أحمد التازي بدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية ومساندة الأشقاء والدفاع عن قضايا المنطقة والتفاعل معها بشكل واضح، مثنيا على الجهود الملموسة والبناءة لرئيس البرلمان العربي خلال فترة وجيزة منذ توليه رئاسة البرلمان ومؤكداً في الوقت ذاته دعم بلاده للبرلمان العربي.