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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. الرجاء المغربي يعلن رحيل جمال سلامي

جمال سلامي
جمال سلامي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن رحيل جمال سلامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن تدريب الفريق.

 

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عن استقالة جمال سلامي مدرب الفريق من منصبه رسميا.

 

وأصدر  نادي الرجاء بيانا رسميا، يوجه فيه الشكر للمدرب المغربي، ومتمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

 

جمال سلامي وصل مع الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، قبل أن يودع البطولة أمام الزمالك بالخسارة ذهابا وإيابا.

 

وودع الرجاء بطولة دوري أبطال أفريقيا مبكرا هذا الموسم أمام تونجيث، ليتحول إلى الكونفدرالية الإفريقية.

 

الرجاء يحتل حاليا صدارة المجموعة الرابعة في البطولة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات، آخرها على حساب بيراميدز بهدفين.

 

وتأتي الاستقالة قبل يومين فقط من مواجهة الرجاء مع بيراميدز في مصر بالجولة الرابعة من البطولة.

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