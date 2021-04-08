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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان: مباراة سيمبا صعبة.. والأهلي جاهز لرد الاعتبار

صدى البلد

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة سيمبا التنزاني، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «تحدثنا مع اللاعبين حول أهمية المباراة التي نتطلع فيها إلى تحقيق الفوز والاطمئنان على جميع عناصر الفريق».

وأوضح: «مباراة الغد لن تكون تحصيل حاصل. نعم النتيجة غدًا لن تغير في ترتيب المجموعة ولكننا نعتبرها مباراة مهمة نتطلع خلالها إلى رد الاعتبار بعد الخسارة في تنزانيا».

وأشار قمصان إلى أن الأهلي جاهز رغم غياب العديد من العناصر المهمة والأساسية في الفترة الأخيرة، ولكن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين للحفاظ على الانتصارات.

وأشار إلى أن مباراة الغد تبقى مهمة جدا لاستعادة الثقة وإسعاد جماهير الأهلي بعد التعادل مؤخرًا أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة.

 

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