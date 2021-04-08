طارق شوقي: الدولة تنفق أموالا كثيرة على التطوير.. والتعليم كان للرخصة وليس المهارة.. وكورونا كشف مشاكل نواجهها

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم:

المهارة ضرورية في تقييم الطالب

عايزين الرخصة والشهادة ومش عايزين نتعلم السواقة

الدولة تنفق أموالا كثيرة على ملف التعليم

كورونا كـ جهاز أشعة كشف مشكلات التعليم

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة إشكاليات المساواة وتحفيز جهود التنمية المستدامة خلال مؤتمر حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقال شوقي إننا نحاول أن نحقق كل الاحلام فى زمن التعليم الجديد مؤكدا أنه لو بعدنا عن نظام التعليم الجديد سيعتاد أصحاب النظام القديم على نظرياتهم السابقة.

وأضاف شوقي خلال كلمته ،:" نحاول أن نغير ثقافة استمرت على مدار عقود مشيرا إلى أننا نسعى لجعل الطالب يستعد للإمتحان بغرض التعلم وليس النجاح فقط، وبما اننا فى مركز الفكر والدراسات الإستراتيجية نحاول أن نعمل على اتاحة تعليم جيد بأن نطور المستوى مؤكدا أنه سيكون هناك اساليب تقييم في الامتحانات الإلكترونية".

وأشار شوقي إلى أن كورونا ساعدنا ووضع ضوءا مثل جهاز الاشعة على مشاكل التعليم مؤكدا أن أبرز المشاكل التي ظهرت أن الكثيرين كانوا يعملون من أجل النجاح وليس التعليم.

وقال وزير التربية والتعليم إن المناهج ليست المشكلة ولا الإمتحانات ولا الكثافات ولكن المشكلة فى ان 85% ممن ينظر لأن يأخذ حق التعليم المجاني أقول له إن فكرتك مغلوطة تماما عن العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية و التعليم، أن الدولة تنفق أموالا كثيرة على ملف التعليم، موضحًا أن التعليم فى فترات كان للرخصة وليس المهارة، مضيفا:" هناك مواطنا يحصل على رخصة القيادة ولا يكون لديه مهارة القيادة وهذه مشكلة، ولذلك الدولة تعمل على أن يكون الطالب لديه مهارة من أجل الحصول على الشهادة.



ولفت إلى أن هناك أجيالا لا تتمكن من أدواتها وتستخدم الصوت العالى، من اجل الحصول على الرخصة، مضيفا::" كل الناس سواء طلاب أو أولياء أمور عايزة الرخصة والنتيجة والشهادة وبتحارب الدولة وبتفاصل في التقييم فيما يخص التعليم ".

وتابع طارق شوقي:" الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا في منظومة التعليم المصري، والتعليم اصبح يعتمد بشكل كبير على المهارة ، ولابد من توافر المهارة لدى الطالب في منظومة التعليم والتقييم امر طبيعي ولكن الناس بتفاصلني في فكرة التقييم للحصول على الشهادة ".

ولفت طارق شوقي:" هناك ضغوط ضد كسر نظام كان يسمح بأخذ الرخصة والشهادة بدون مهارة وكان يتسبب في خروج أجيال لا تتمكن من إدارتها ولا تمتلك مهارة ".

وتابع طارق شوقي:" لأول مرة الدولة قدمت مناهج وامتحانات وشكل الكتروني محترم وعلى المواطن أن يعمل معنا في المنظومة من أجل تحقيق المرجو فيها ونحن نرغب في تقييم مهارة الطلاب ولكن البعض يرفض التقييم"، مضيفا:" مش اقل من 85% من الطلاب واولياء الأمور يعتقدون أن الطالب دخل المدرسة ودفع ولازم ناخد النتيجة".