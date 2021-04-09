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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. أحدهم 45 مليون .. قائمة أجور نجوم مسلسلات رمضان 2021

صدى البلد

أيام قليلة يبدأ المارثون الدرامي لـ مسلسلات رمضان 2021 والذي يشهد أكثر من 40 مسلسل يتم عرضهم خلال الشهر لمجموعة كبيرة من الفنانين المصريين وغير المصريين، ويشغل بال المتابعين قائمة أجور نجوم مسلسلات رمضان 2021 .

كشفت احدى التقاير الصحفية عن اجور الفنانين عن المسلسلات التي يتم عرضها خلال شهر رمضان والتي تجاوز مجموعة مبلغ المليار جنية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قائمة أجور نجوم مسلسلات رمضان 2021 والتي يتصدرها الفنان محمد رمضان بأجر بلغ ٤٥ مليون جنيه وفقا لموقع سبوتنيك عربي من خلال الفيديوجراف التالي.

 

مسلسلات رمضان 2021 قائمة أجور نجوم نجوم مسلسلات رمضان

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