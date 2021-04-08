نجوى فؤاد: اتجوزت ٦ مرات شرعي و مرة عرفي ونادمة على هذا الرجل

قالت الفنانة نجوى فؤاد إنها قامت بالزواج عدة مرات منها ٦ مرات بطريقة شرعية و مرو واحدة عرفيا.



و أضاف نجوى فؤاد خلال لقائها فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "cbc" أنها لم تقوم بالزواج عشر مرات كما يشاع عنها ،مضيفة أنها تتمنى استمرار زواجها من احمد فؤاد حسن إذا عاد بها الزمن ،معقبة:" هو أبويا و زوجي و أخويا و حبيبي و أسرتى" .



و أوضحت نجوى فؤاد أن أخر زوج لها هو الأقرب إلى قلبها و أنها استمرت فى الزواج منه لمدة ٨ سنوات، مؤكدة أن انفصالهما ليس بسبب خيانته و زواجه من اقرب صديقتها فقط و لكنها كانت جزء من هذا الانفصال بسبب كثرة اخطاءها .



و اشارت إلى أنها تفاجئت بالرقص فى حفل زفافه على صاحبتي و وجودها لم يكن عن عمد، لافتة إلى أنها قدمت فى حفل زفافهم أحلى عرض فى حياتها.



رقصت نجوى فؤاد أمام شخصيات سياسية كبيرة حول العالم، منهم الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وابنته وزوجته روزالين كارتر في بداية الثمانينات عقب تركه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أمام وزير الخارجية الأمريكي، هنري كيسنجر عام 1976.



