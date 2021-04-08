خبر سار بشأن كورونا فى بريطانيا.. فيديو

اخفاض الأعداد

عرضت قناة سكاى نيوز عربية تقرير فيديو يوضح أن الحكومة البريطانية نجحت فى خفض الإصابات بنسبة 60%.

ولفتت القناة إلى أن التطعيمات التى وفرتها الحكومة للمواطنين ساهمت فى خفض النسبة، وأن الحكومة اعطت 20 مليون شخص اللقاح.

وقد أظهرت نتائج تقرير لباحثين في الكلية الملكية البريطانية تراجعَ الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 60%، وعزا الباحثون ذلك إلى برنامج التطعيم الوطني وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة البريطانية في حربها ضد الوباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الجدل بشأن سلامة لقاح أسترازنيكا ومنع إعطائه لمن هم دون الثلاثين.



