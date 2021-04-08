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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن جامعة عين شمس تطلق قافلة ترفيهية للاحتفال بيوم اليتيم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظم قطاع التعليم و الطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، قافلة للاحتفال بيوم اليتيم، تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف  أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت  الدكتورة .يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال اجتماعها مع الطلاب المشاركين في القافلة، أن الكلية حريصة على نشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الكليةوانخراطهم في العمل المجتمعي،  و اشارت انه من واجب طالب الجامعة المشاركة بفعالية في الانشطة الاجتماعية من اجل استثمار الوقت في اعمال مفيدة و صقل شخصيته.

حيث انطلقت قافلة من الكلية إلى دار أم كلثوم للرعاية الاجتماعية بمنطقة جسر السويس، بالتعاون بين  قطاع التعليم و الطلاب و قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة، ورعاية الشباب، واتحاد طلال الكلية.

 بلغ عدد الطلاب المشاركين بالقافلة أكثر من  ٣٠ طالب، وتم تنظيم يوم ترفيهي للاطفال، حيث شارك الطلاب اطفال الدار العديد من الانشطة  و قدمت اللجنة الفنية بالكلية فقرة فنية لاطفال الدار، كما تم  توزيع وجبات بالاضافة لهدايا للاطفال متمثلة في شنط و تشيرتات. 

وعقدت القافلة ورشة عمل للأطفال و العاملين بالدار عن كيفية الوقاية من مرض الكورونا، و قدمت لكل طفل المستلزمات اللازمة للوقاية ( كحول و كمامات )،  بالاضافة لمستلزمات العناية الشخصية.

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