السعودية.. بيان هام لوزارة الحج والعمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة السعودية؛ يتاح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا) للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).



ولفتت الوزارة إلى أن هذا التكامل التقني بين تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا) يأتي بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.