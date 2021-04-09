وزير النقل يتفقد عددا من المنشآت بالزقازيق ومنيا القمح.. ويؤكد: لا مكان لمهمل أو مقصر في عمله ومال قارون لا يساوي حياة مواطن تتعرض للخطر

كامل الوزير.. نهوض السكة الحديد لن يتم إلا بالتوعية والحفاظ عليها

استرجاع التذكرة المحجوزة سابقا تجنبا لبيعها في السوق السوداء

عدم خروج اي قطار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له

وزير النقل لأستورجي بورشة قطارات الزقازيق: نفسي كل واحد يركز في شغله

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة سكة حديد منيا القمح لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تحديث نظام الإشعارات على محوري بنها – الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد - أبو كبير ، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الشرقية.

إستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي عن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع تحديث نظام الإشارات وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من توريد مهمات نظم الطاقة والإتصالات و 80 % من مهمات نظام الإشارات لجميع محطات المشروع ، كما وصلت نسبة الإنجاز في أعمال المباني المدنية 72 % وتم البدء في أعمال التركيبات الخارجية بالتوازي مع أعمال تجديد السكة في منيا القمح والشبانات وجاري التنسيق في القنطرة والكاب بهدف تطوير نظام الإشارات إلى نظام إرتباط إلكتروني.

وأكد وزير النقل على إزالة المعوقات أمام تنفيذ مشروع تحديث الإشارات وسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية ، وكذا الإنتهاء من دهان العلامات المضيئة ، قائلاً أن الدولة قامت بوضع خطة قومية لتطوير المزلقانات على مستوى المحافظة ومنها مزلقان منيا القمح لتعمل بالنظام الإلكتروني بدلاً من النظام اليدوي .

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة المحولات والإشارات والكهرباء والاتصالات والتحكم في الإشارات ، وذلك للإطمئنان على طريقة العمل وعلاج الملاحظات التي تم رصدها مسبقاً ، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتطوير السكة الحديد والمزلقانات.

وأكد وزير النقل على ضرورة ضغط مواعيد القطارات لإتاحة الفرصة للشركات المسؤله عن التطوير وإنهاء الأعمال حتى يستطيع المواطن الإستفادة على المدى الطويل ، مشدداً على تكثيف ساعات العمل وزيادة النوبتجيات للإنتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن.

ثما انتقل وزير النقل ومحافظ الشرقية لتفقد محطة الزقازيق وحرصا على التوجه لمنافذ تقديم التذاكر للإطمئنان على مستوى الخدمة والتعرف على آلية حصول المواطن على التذكرة اللازمة لإستخدام القطار ، وبسؤال موظف شباك التذاكر عن إمكانية إسترجاع التذكرة المحجوزة سابقاً فأجاب بالرفض ، ليصدر الوزير تعليمات بقبول التذكرة تجنباً لبيعها في السوق السوداء وإبتزاز المواطنين ، وقال مهمتنا هي إرضاء المواطن وتقديم أفضل الخدمات له .

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بأعمال التطوير التي، تشهدها المحافظة لتطوير المزلقانات وخطوط السكك الحديدية ، والعمل بالنظام الإلكتروني بدلاً من النظام اليدوي لتقليل الحوادث والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لراكبي القطار .

كما نوه المحافظ أنه جاري رفع كفاءة وازدواج طريق الزقازيق – أبو كبير بتكلفة 300 مليون جنيه كمرحلة أولي وكذلك ازدواج المسافة من فاقوس وحتي أبو كبير بطول 10 كم وبتكلفة 70 مليون جنية ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر يونيه 2021 وذلك لتخفيف الضغط على الطرق الداخلية وتنشيط حركة التجارة والمساهمة في تحقيق اعلي معدلات الراحة والأمان لسائقي السيارات وكذلك سرعة وسهولة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج الي أماكن التوزيع لزيادة الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

بالإضافة إلى طريق الزقازيق السنبلاوين الحر بطول 37.5 كم وبتكلفة 812 مليون و900 ألف جنيه ليمثل محورا مروريا جديدا يربط بين محافظة القاهرة / بلبيس / الزقازيق / السنبلاوين بطريق حر ويعمل علي توفير الوقت والجهد أمام المسافرين .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وعلي هامش الزيارة استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات وذلك بديوان عام محافظة الشرقية وقام المحافظ بإطلاع وزير النقل على مجموعة من المشروعات المنفذة بالمحافظة.

استعرض المحافظ إجمالي الطرق التي يتم رفع كفاءتها حالياً ، كما بحث المحافظ مع وزير النقل إمكانية إدخال عدد من الطرق المتهالكة والأخرى المطلوب رفع كفاءتها بالشرقية ضمن المشروع القومي لرصف الطرق المحلية نظراً لإتساع مساحة المحافظة وكثرة الطرق المحلية بها وباعتبارها من أحد أهم المحافظات الإقتصادية على مستوى الجمهوريه لما تمتلكه من مدن صناعيه ومشروعات زراعية تتطلب توافر شبكة طرق حديثة لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى .

ومن جانبه قدم وزير النقل والمواصلات مقترحات لإزالة العوائق التي تحول دون إسراع الخطى في تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة ، مشيراً إلى إدراج عدد من الطرق بالمحافظة في خطة التطوير الجديدة للوزارة.

وأوضح وزير النقل والمواصلات أنه سيقوم بفحص ملف المزلقانات المغلقة في مركز ههيا ودراسة إمكانية توسعة نفق المشاة الجاري العمل به حاليا ليستوعب حركتي المارة والسيارات أو عمل كوبري أعلى احد المزلقانات المغلقة.

موضحاً أن مزلقانات السكك الحديدية أصبحت معابر غير آمنة وليس من المنطقي أن نعرض حياة المواطنين للخطر خاصة وأن الفكر العالمي حاليا لا يوجد به مزلقانات تسمح بعبور المشاة عليها

وخلال الجولة فوجئ الوزير برد العامل حيث طلب من وزير النقل إمكانية استغلال جوانب القطارات في الدعاية والإعلان.

ومن جانبه فقد طلب الفريق كامل الوزير من العامل ان يهتم بعمله فقط وأن يترك الجوانب الأخرى إلي المختصين وفي حالة إتمام كل عامل عمله على أكمل وجه سوف تنهض المنظومة وتتطور.

وقال الوزير مشكلتنا إن كل واحد بيذاكر في كراسة غيره ومتهم بها وترك عمله الأساسي وهذا سبب كبير من أسباب التأخر في تنفيذ المطلوب من الجميع.

وخلال الجولة عقد وزير النقل لقاءا موسعاً مع عدد كبير من السائقين وعمال الابراج والمزلقانات ومشرفي وكمسارية القطارات وشدد على أهمية ان يؤدي كل فرد واجباته خاصة وان العنصر البشري من اهم عوامل نجاح المنظومة .

وأشار إلى أن الوزارة تعمل علي الارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد وإعادة تأهيله وتدريبه على أحدث نظم التكنولوجيا ضمن خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد والتي يتم تنفيذها والتي تشمل الى جانب ذلك تطوير العربات وتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وصل منها حتى الآن 301عربة وتوريد عدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية ومن المنتظر وصول اول قطار في يوليو القادم وكذلك التعاقد على 260 جرار جديد وصل منهم حتى الآن 110جرار وكذلك تطوير الورش والمحطات والمزلقانات والبنية التحتية ونظم الإشارات التي تهدف لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وأضاف أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه وتنفيذ خطة للتطوير الشامل لمنظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية مشيرا الى يدخل ضمن هذه الخطة ما تم اول امس من توقيع اتفاقية عقد لتصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة سكة حديد بضائع بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع

كما أكد الوزير على قيادات السكة الحديد على اهمية حملات التوعية الخاصة ببعض السلوكيات السلبية الخاطئة من بعض المواطنين والتي تعرض حياتهم للخطر مثل اقتحام المزلقان وهو مغلق ومزود بأجراس وأشارت ووسائل تنبية سمعية وبصرية .

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