الرئيس السيسى يوجه بتوثيق أراضى الدولة والأوقاف..ونواب: خطوة جادة تمنع العصابات من سرقتها وإعادة بيعها..وإضافة جديدة الإقتصاد القومي.وتسديد المواطنين رسومها حق شرعي للدولة

برلماني: القيادة السياسية وضعت ملف استرداد الأراضي التابعة للدولة على رأس أولوياتها

نائب بالشيوخ: الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة يضمن خلق فرص عمل جديدة

برلمانية: مجمع الوثائق المؤمنة والذكية يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بافتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، بتوثيق أراضي الدولة والأوقاف ، وقال الرئيس السيسى، إن الدولة تعمل على منع الفساد وحوكمة الإجراءات مما سيمنع التعدي على أراضي الدولة والأوقاف لأن المصادر والأصول كانت من الممكن أن يتم تزويرها وكان هناك أشخاص يحصلون على أشياء لا يستحقونها.

وحول هذا الأمر،أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهذا التوجيه،مؤكدين على أهميته في الحفاظ على الأراضي التابعة للدولة، وضمان عدم التعدي عليها من قبل العصابات والبلطجية، من سرقتها وإعادة بيعها.

بداية ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بتوثيق أراضي الدولة والأوقاف ، والأوقاف ، مؤكدا أن الرئيس الرئيس ، ومنذ توليه حكم البلاد يضع ملف استرداد كافة الأراضي التابعة للدولة على رأس أولوياته ، مقبا:" هناك أعداد غفيرة من المواطنين يضعون أيديهم بغير وجه حق على الأراضى والممتلكات التابعة للدولة ".

وأشار “ يحيى” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توثيق الأراضي من شأنه أن يكون له المردود الإيجابي الأكبر على المواطنين بوجه عام ، لافتا إلى أن توثيقها يضمن حماية صاحب الملكية من جهة ، والحفاظ على ممتلكات الدولة ، والإسهام في زيادة إيراداتها من جهة أخرى .

و طالب عضو مجلس النواب من المواطنين كافة، بضرورة التوجه للشهر العقاري وذلك لتسديد رسوم التسجيل ، مؤكدا أنه نظير ذلك سيحصل على عقد موثق يضمن حمايته مدى الحياة ، معقبا:" رسوم التسجيل بمثابة حق شرعي للدولة ". من جانبه أشاد النائب، أبو سريع عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن توثيق أراضي الدولة والأوقاف ، مشيرا إلى أن توثيقها، يعد بمثابة خطوة جادة تسهم في منع كل أشكال الفساد ، لكل من تسول له نفسه التعدى على أراضي الدولة .

وطالب “إمام” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة استغلال كافة الأراضي التابعة للدولة ، استغلال أمثل ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التخطيط الجيد في إدراتها ، إلى جانب حوكمة إجراءاتها ، إضافة جديدة للدخل القومي ، فضلا عن مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة للشباب من الأيدى العاملة .

و فى سياق متصل أشادت النائبة، مرفت الكسان عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في اتباعها أحدث الوسائل والسبل الداعمة للتطوير، مشيدة بافتتاح الرئيس السيسي مجمع الوثائق المؤمنة والذكية ، والذى يستهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أي نوع من التعقيدات ‘ والتي من شأنها أن تتسبب فى تعطيل مصالحهم .

وأشارت" الكسان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "إلى أن توجيهات القيادة السياسية بتوثيق أراضي الدولة والأوقاف ، أثناء افتتاح المجمع ، سيكون لها العديد من المزايا أهمها : القضاء على مصطلح تعدى المواطنين على أراضي الدولة وإعادة بيعها، إلى جانب المساعدة على وجود قاعدة بيانات سليمة لدى الدولة لحصر كافة أراضيها .

جدير بالذكر أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تعمل على منع الفساد وحوكمة الإجراءات مما سيمنع التعدى على أراضى الدولة والأوقاف لأن المصادر والأصول كانت من الممكن أن يتم تزويرها وكان هناك أشخاص يحصلون على أشياء لا يستحقونها. ووجه السيسى، خلال كلمته بافتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، حديثه للدكتور مصطفى مدبولى، قائلاً "أراضى الدولة والأوقاف يا دكتور مصطفى تخرج وثائق بها، لمنع وضع اليد عليها، و لكى تكون الأمور دقيقة وكل شيء بمستندات تثبت ملكية الدولة. وتابع الرئيس السيسى لو كنا عايزين نجابه الفساد والاختراق يجب علينا أن نوثق كل شيء.