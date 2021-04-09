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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العكاري: مجمع الإصدارات يوفر الوقت والجهد للحصول على الخدمات الحكومية

مجمع الإصدارات
مجمع الإصدارات

قال المهندس سامح العكاري، رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، إن الإصدار المؤمن يعني بناء العلامات التأمينية للمستندات.

 

وأضاف "العكاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المجمع يضمن صعوبة تقليد المستند، بسبب كثرة علامات التأمين مثل العلامة المائية على العملات الورقية، لافتا إلى أن دور المجمع لا يقتصر على إصدار الوثائق فقط.

 

وأوضح أن المجمع يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط، ويسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق .

 

وأشار رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، إلى أن المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة، مردفا أن فريقا مختصا بهذا المجال لتكنولوجيا المعلومات قام بكل إجراءات التأمين على أعلى مستوى وأجاز المجمع كأكبر منصة في الشرق الأوسط للتصميم والإصدار وتخصيص البيانات بأعلى مستويات التأمين.
 

العكاري مجمع الإصدارات الخدمات الحكومية

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