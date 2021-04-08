جرأة مسلسل الطاووس.. سهر الصايغ: لم نقدم مشاهد مبتذلة أو فجة

مسلسلات رمضان 2021

كشفت الفنانة سهر الصايغ، عن ملامح الشخصية التي تجسدها في أحداث مسلسل «الطاووس» المنتظر عرضه عبر قناة صدى البلد، في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، إذ قالت إنها تجسد دور فتاة تُدعى «أمنية» تتعرض لحادث إغتصاب، كما هو موضح في برومو المسلسل، وتتوالي الأحداث.

شخصية سهر الصايغ في مسلسل الطاووس

وأضافت سهر الصايغ، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها بدأت التحضير للشخصية في وقت طويل لأن الدور صعب، والقضية التي تحدث لها شائكة، مشيرة إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز، ساعدها في العمل على الشخصية من خلال جلسات التحضير التي جمعت بينهما، وتناولوا النص والشكل الخارجي للشخصية، والبعد النفسي لها، قبل وبعد الحادث التي تعرضت له.

وحول إضفاء لمسة منها على الشخصية، قالت سهر الصايغ، إنها تضيف على الشخصية إلا طريقة الأداء التي قامت بها بعد استشعارها لجوانب وأحاسيس الشخصية، لافتة إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز، لديه رؤية معينة في الأحداث، وبناء عليه يوجه الفريق وفقًا لتفاصيل القصة، مؤكدة أن الخيال كان واحد، لاسيما وأن الكتابة كانت جيدة على الورق.

وحول الموافقة على الدور، قالت سهر الصايغ، إنها تبحث دائمًا عن تقديم ما هو جديد عليها ومختلف عن الذي قدمته، لافتة إلى أنه تحرص على ذلك في حدود الورق المعروض عليها، وأن هذه الشخصية لم تلعبها من قبل، بالإضافة إلى أن الرسالة المجتمعية الصريحة الموجهة من المسلسل هامة، فهو يناشد الأفراد بشكل ما في قضية حساسة.

جرأة المسلسل وحذف المشاهد

وحول تحفظها وتخوفها من جرأة المسلسل أو اعتراضها على مشاهد ما، أكدت سهر الصايغ، أن القضية التي يتناولها المسلسل جريئة ولكن طريقة الطرح والتناول مختلفة، لافتة إلى أنه قبل البدأ في التصوير جلسة مع المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف محمد ناير، وأنها لاحظت أن المخرج لم يسبق له تقديم عمل فني بطريقة فجة، فاتفقت رؤيتهما معًا وتوافقت، مؤكدة أن المسلسل سيقدم بطريقة تناسب الأسرة المصرية كي تشاهدها، وسيكون بعيدًا عن الأبتذال، وأنه لم يتم الإعتراض على مشاهد وحذفها من السيناريو، أو قصها في المونتاج.

أحداث مسلسل الطاووس

ويسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على إحدى القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها.

ويرفع البرومو الحرج، ليكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرأة، عندما يتحول فيها البشر إلى ذئاب، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، وهي قضية الاغتصاب والتحرش.

أبطال مسلسل الطاووس

يذكر أن مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.