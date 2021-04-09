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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة يكشف توصيات مؤتمر حقوق الإنسان

خالد عكاشة
خالد عكاشة

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل مؤتمر حقوق الإنسان وبناء عالم جديد ما بعد الجائحة .


وقال خالد عكاشة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، : إن "المركز المصري فتح ساحة للحوار بين مختلف الأطراف التي تتشارك سويا من أجل بناء العالم الجديد بعد جائحة كورونا في مصر وخارجها ".

 

وأضاف خالد عكاشة: "المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات  أبرز التأكيد على أن الحقوق الصحية للمواطن عبر تقديم الخدمة العلاجية المتميزة له تعتبر حق أصيل وفي قلب مفهوم حقوق الإنسان وهذا المفهوم تبنه الدولة المصرية قبل جائحة كورونا ".

 

وتابع خالد عكاشة: "جائحة كورونا أثبتت أن الرؤية المصرية هي الأشمل والأهم بحجم التحديات التي من الممكن أن يواجهها الإنسان".

 

وأكمل خالد عكاشة: "خرجنا بتوصية تدعيم كل الخدمات الأساسية التي تعزز عملية بناء عالم ما بعد كورونا ومنها الحق في التعلم وضرورة التطوير الرقمي وتطوير مفاهيم التكنولوجيا والتداول داخل المجتمع ".
 

خالد عكاشة حقوق الإنسان الانسان مصر جائحة كورونا

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