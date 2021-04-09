مدرب منتخب مصر يكشف تفاصيل الحصول على الميدالية الذهبية ببطولة العالم للشيش

علق شريف البكري مدرب منتخب مصر لسلاح الشيش، على فوز المنتخب بذهبية بطولة العالم ضمن منافسات الشباب والناشئين،:" لحظة التتويج بالميدالية الذهبية شعور لا يوصف".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" تنظيم بطولة العالم لسلاح باعتبارها أول بطولة في هذا الوقت الاستثنائي خاصة بعد نجاح تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد".

وأردف:" البطولة شارك بها أكثر من 80 دولة وأكثر من 110 لاعب على المستوى الفردي، وحوالي 32 فرقة على مستوى الفرق، لافتا إلي أن البطولة تأتي في ظروف استثنائية، بعد عام لا يوجد أي نوع من الاحتكاك في اللعبة في العالم كله ولا يتم تنظيم أي بطولات".



وأكمل:"منتخب مصر بدأ البطولة بفوز على منتخب هونج كونج والتي تعتبر من الدول المصنفة في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، ثم الفوز على بولندا دور الـ 8 والمنتخب الأمريكي في دور نصف النهائي، ثم المنتخب الروسي في المباراة النهائية، معقبا: "لاعبي المنتخب كلهم أبطال وأدوا بشكل أكثر من رائع بتوفيق من الله".