تمساح ضخم يقتحم ملعب جولف .. شاهد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لتمساح ضخم اقتحم ملعب جولف في شمال ولاية كارولينا الأمريكية بعد سقوط كرة الجولف على ظهره أثناء لعب ـ أحدهم في مكان بالقرب من البحيرة التي كان قابعا أسفلها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور البريطانية، فإن تمساح ضخم خرج من المياه بعد سقوط كرة فوق ظهره شعر من خلالها بشئ من الإزعاج الذي يتسبب فيه البشر للحيوانات في ذلك المكان .

لم يتخيل اللاعب أن الدفعة القوية التي قام بها للكرة ستتسبب في تهديد حياته بخروج ذلك الوحش من البحيرة التي كانت تبعد عن ملعب الجولف بعشرة أمتار .

توقف اللاعب لبعض الدقائق في مكانه عقب خروج التمساح من البحيرة، ظنا منه أنه سيهاجمه و لكن عاد التمساح مرة آخرى للمياه، و فوق ظهره تستقر الكرة البيضاء الخاصة بلاعب الجولف.

41494712-9449215-Footage_of_the_rare_incident_showed_the_ball_still_firmly_lodged-a-3_1617897432423