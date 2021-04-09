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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل خاصة جدا عن أسرة "صابر الرباعي" وعلاقته المختلفة مع أولاده لأول مرة .. فيديو

الفنان التونسي صابر
الفنان التونسي صابر الرباعي خلال برنامج سهرانين

قال الفنان التونسي ، صابر الرباعي ، إنه متزوج ، ولديه 5 أبناء ، مشيراً إلى أن أكبرهم إسلام ، وصفاء ، والصغار هما : جودهادي ، وأمير ، وشابة ، مضيفاً أن " جودهادي " هو اسم مركب .

وأضاف " صابرالرباعي " خلال لقائه مع برنامج " سهرانين " المُذاع على فضائية " أون " ، أن في الوقت الذي كانت زوجته حاملة في " جودهادي " ، كان والده قد توفى ، وكانوا سيسمونه " جود " فقط ، ولكن مع وفاة والده قاموا بتسميته باسم مركب وهو " جودهادي " حتى تبقى دائماً ذكرى والده موجودة .

وتابع الفنان التونسي ، أن ابنه " إسلام " هو أكثر الأبناء شبيهاً له في الشخصية ، حيث إنه هادئ ، مضيفاً أن " صفاء " لها شخصية خاصة بها ، وتتسم بالحنية المفرطة، بينما " جودهادي " به شقاوة ، وأمير " له شخصية خاصة ولا يحب لعب الصغار ، وهادئ وعاقل ، ولا يحب الصوت المرتفع .

وأشار "الرباعي " ، إلى أن صفاء وإسلام يشاركوه في عمله ، ويأخذ برأيهم ، قائلاً : بقيس عليهم الشباب بيحبوا يسمعوا ايه من خلالهم .

وأضاف ، أن أولاده بيسمعوا أغاني لـ سعد المجرد ، ولا يحبون المهرجانات ولا يسمعوها، مضيفاً أنه يسمع المهرجانات ، قائلاً : أنا بحب أسمع أي حاجة عشان أكون مُلم بكل حاجة في السوق .

وقال ، إنه نقيب الموسيقيين بتونس ، وأن هذه النقابة تعمل على تأسيس قوانين معينة ، وتأسيس لطريق أفضل في المستقبل ، وذلك من خلال مجهود وفكر وخبرة مجموعة تبلغ عددها 21 فرداً .

صابر الرباعي برنامج سهرانين أمير كراراة اخبار التوك شو تفاصيل خاصة

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