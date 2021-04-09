تفاصيل خاصة جدا عن أسرة "صابر الرباعي" وعلاقته المختلفة مع أولاده لأول مرة .. فيديو

قال الفنان التونسي ، صابر الرباعي ، إنه متزوج ، ولديه 5 أبناء ، مشيراً إلى أن أكبرهم إسلام ، وصفاء ، والصغار هما : جودهادي ، وأمير ، وشابة ، مضيفاً أن " جودهادي " هو اسم مركب .

وأضاف " صابرالرباعي " خلال لقائه مع برنامج " سهرانين " المُذاع على فضائية " أون " ، أن في الوقت الذي كانت زوجته حاملة في " جودهادي " ، كان والده قد توفى ، وكانوا سيسمونه " جود " فقط ، ولكن مع وفاة والده قاموا بتسميته باسم مركب وهو " جودهادي " حتى تبقى دائماً ذكرى والده موجودة .

وتابع الفنان التونسي ، أن ابنه " إسلام " هو أكثر الأبناء شبيهاً له في الشخصية ، حيث إنه هادئ ، مضيفاً أن " صفاء " لها شخصية خاصة بها ، وتتسم بالحنية المفرطة، بينما " جودهادي " به شقاوة ، وأمير " له شخصية خاصة ولا يحب لعب الصغار ، وهادئ وعاقل ، ولا يحب الصوت المرتفع .

وأشار "الرباعي " ، إلى أن صفاء وإسلام يشاركوه في عمله ، ويأخذ برأيهم ، قائلاً : بقيس عليهم الشباب بيحبوا يسمعوا ايه من خلالهم .

وأضاف ، أن أولاده بيسمعوا أغاني لـ سعد المجرد ، ولا يحبون المهرجانات ولا يسمعوها، مضيفاً أنه يسمع المهرجانات ، قائلاً : أنا بحب أسمع أي حاجة عشان أكون مُلم بكل حاجة في السوق .

وقال ، إنه نقيب الموسيقيين بتونس ، وأن هذه النقابة تعمل على تأسيس قوانين معينة ، وتأسيس لطريق أفضل في المستقبل ، وذلك من خلال مجهود وفكر وخبرة مجموعة تبلغ عددها 21 فرداً .