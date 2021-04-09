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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس جامعة العريش: افتتاح قصر الثقافة رسالة للعالم بعودة الأمن لسيناء

قصر ثقافة العريش
قصر ثقافة العريش


أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أن افتتاح قصر ثقافة العريش هو رسالة مهمة للعالم بعودة الأمن والأمان إلى سيناء.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد  على هامش مشاركته بافتتاح قصر ثقافة العريش أن افتتاح قصر ثقافة العريش يؤكد أن الدولة مسيرة البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع جهود إعادة الأمن، موضحا أن هناك بروتوكولات بين جامعة العريش ووزارة الثقافة فى إطار جهود نشر الفكر والوعى، وقاعة باعتبار أن الأفكار الظلامية لا تواجه إلا بالفكر.

 

يشهد محيط قصر ثقافة العريش استعدادات أمنية مكثفة وتأمين شامل استعدادا لافتتاح القصر رسميا بعد انتهاء أعمال احلاله وتجديد، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ شمال سيناء وعدد م قيادات المحافظة، بالاضافة الى والذى يعتبر متنفسا ثقافيا لأهالى العريش وشمال سيناء.

 

ويقع قصر ثقافة العريش على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضى وطابقين ويحتوى الدور الأرضي على المدخل الرئيسى ويتفرع إلى ثلاثة اتجاهات الأمامى يؤدى إلى صالة المسرح، والمدخلين الآخرين يؤديان للطرق الجانبية، وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب «غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين».

 

ويقسم الدور الأول لثلاث مناطق منفصلة هى منطقة البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا، 4 غرف إدارية، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هى الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادى تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع.

 

أما الدور الثانى فهو مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوي على 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفنى ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط. ويستعد قصر ثقافة العريش لعودة الروح للأنشطة الثقافية بعد ان أصبح جاهزا للعودة العمل بين غرفه التى تضم مقر مديرية الثقافة ومسرح متكامل وقاعات عرض تخدم كل أبناء شمال سيناء من المثقفين والموهوبين ومن يبحثون عن منفذ لظهور إبداعاتهم.

العريش سيناء شمال سيناء وزارة الثقافة الفن وزيرة الثقافة

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