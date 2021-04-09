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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات مسلحة في عدن بسبب امرأة مصابة بكورونا‎

صدى البلد

 

اندلعت اشتباكات مسلحة، وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الخميس، بسبب امرأة مريضة يرفض أقاربها إخراجها من أحد المراكز الطبية، ونقلها إلى مركز عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "إرم نيوز" أن أحد المراكز الطبية في مدينة المنصورة، وسط عدن، استقبل حالة مرضية لامرأة، تبين لاحقًا حسب التشخيص الطبي، أنها مصابة بفيروس كورونا، وبناء على ذلك، قرر الأطباء نقلها إلى مركز العزل المخصص للحالات المصابة بالوباء، نظرا لسوء حالتها الصحية.

ونقل الشبكة عن مصادر أمنية قولها، إن "أهالي المريضة رفضوا نقلها إلى مركز العزل، وطالبوا بعلاجها داخل المستوصف الطبي، وهو ما تسبب بحدوث مشاجرات مع الأطباء، تسببت بإصابة طبيب، قبل أن يتطور الموقف لاحقًا إلى اشتباكات مسلحة بين مسلحين من أقارب المريضة والحراسة الأمنية للمستوصف الطبي".

وتشهد معظم المحافظات اليمنية، انتشار حالات الإصابة بالموجة الثانية من فيروس كورونا، وسط أوضاع صحية هشة، تسببت في تصاعد أرقام الوفيات.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا الخميس، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة، و18 حالة وفاة، و60 حالة تعافي، ليصبح عدد إجمالي الحالات المؤكدة، 5133 حالة، بينها 1004 حالة وفاة، و1945 حالة تعافي.

 

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اشتباكات مسلحة في عدن بسبب امرأة مصابة بكورونا‎

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