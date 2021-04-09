أول رد فعل من إمام عاشور عقب قرار إيقافه وتدريبه مع الفريق الثاني

علق إمام عاشور نجم فريق الزمالك على قرار إيقافه عقب أزمته مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” : "أحب أن أوضح أن ما بدر مني بعد لقاء الزمالك ومولودية الجزائر كان حرصاً على المشاركة ومساعدة فريقي في الملعب وأكن كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني ولزملائي اللاعبين، وجمهور الزمالك العظيم

وأضاف :" وأتقبل أي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهاز الفني، وأنا دائماً تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت".

وكان إمام عاشور شارك، في تدريبات الفريق الثاني طبقا للعقوبة الموقعة عليه من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقرر الجهاز الفني للفريق، إيقاف إمام عاشور وتدريبه في الفريق الثاني بالنادي، لما بدر منه خلال مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الأخيرة.

ويلتقي الفريق مع تونجيت السنغالي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.