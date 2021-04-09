فوائد ماء الأرز للوجه..لا تستغنى عنه بعد اليوم

ماء الأرز له العديد من الفوائد الجماليّة؛ لأنه يحتوي على فيتامين B، وفيتامينC، وفيتامينE، والعديد من المعادن، وثمانية من الأحماض الأمينيّة الأساسية؛ لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد ماء الأرز للوجه.

فوائد ماء الأرز للبشرة..

فوائد ماء الأرز لا تُقدّر بثمن بالرّغم من أنّه من المواد غير المكلفة، حتى أنّه أفضل من سيروم التّبييض التّجارية؛ لأنّه يفتّح البشرة، ويجعلها مشرقةً، وناعمةً، ولونها خالٍ من العيوب، كما يزيل البقع النّاجمة عن الشّمس، وغيرها من البقع، بالإضافة إلى إزالة التّجاعيد، وخطوط التّقدّم في السّن، ويحتوي ماء الأرز على مضادّات الأكسدة التي تشفي حبّ الشّباب، وتقلّل من ظهوره، ويزيل الشّوائب من البشرة، ويصغّر من حجم المسام.

تونر للبشرة..

ماء الأرز من أفضل إنواع التّونر للبشرة؛ لأنّه يشدّها، وينعمها، ويجعلها مشعّةً بالنّضارة، وذلك عن طريق غمر كرة من القطن في وعاءٍ من ماء الأرز، وتدليك بشرة الوجه بها، وخلال أسبوع ستتم ملاحظة النّتائج.

علاج حب الشباب..

وذلك بوضع ماء الأرز على المنطقة المصابة، باستخدام كرةٍ من القطن، مما يقلّل من الاحمرار، ومن ظهور حبّ الشّباب.

تفتيح البشرة..

ماء الأرز أكثر فعاليّةً في تفتيح البشرة من المنتجات التّجارية المخصّصة لذلك، ومع الوقت سيتم تفتيح البشرة وتغذيتها، وذلك عن طريق تدليك البشرة به باستخدام أطراف الأصابع لعدّة دقائق، ثمّ تركه ليجف في الهواء.

طريقة استخدام ماء الارز ..

يمكنك وضع 1- 2 ملاعق كبيرة من ماء الارز بعد اخراجه من الثلاجة فى 1 كوب من الماء، ثم تحريكه حتى يصبح الخليط فى مظهره مثل الحليب ، ثم استخدام هذا الخليط حسب الحاجة في الاغراض الجمالية .

طريقة تحضير ماء الأرز ..

يُغسل كوب من الأرز، ثمّ يضاف إليه كوبين من الماء.

ينقع الأرز في الماء لمدّة 15-30 دقيقة.

يحرّك الأرز بعد انقضاء المدّة، ثمّ تصفى المياه في وعاءٍ آخر.

تُنقل مياه الأرز إلى إناء، وتحفظ في الثّلاجة، ويمكن الاحتفاظ بها لمدّة 3-4 أيام، وترجّ جيداً قبل الاستخدام.

طريقة استخدام ماء الارز

يمكنك وضع 1- 2 ملاعق كبيرة من ماء الارز بعد اخراجه من الثلاجة فى 1 كوب من الماء، ثم تحريكه حتى يصبح الخليط فى مظهره مثل الحليب ، ثم استخدام هذا الخليط حسب الحاجة في الاغراض الجمالية .