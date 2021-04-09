عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد ماء الأرز للوجه..لا تستغنى عنه بعد اليوم

ماء الأرز
ماء الأرز

ماء الأرز له العديد من الفوائد الجماليّة؛ لأنه يحتوي على فيتامين B، وفيتامينC، وفيتامينE، والعديد من المعادن، وثمانية من الأحماض الأمينيّة الأساسية؛ لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد ماء الأرز للوجه.

فوائد ماء الأرز للبشرة..
فوائد ماء الأرز لا تُقدّر بثمن بالرّغم من أنّه من المواد غير المكلفة، حتى أنّه أفضل من سيروم التّبييض التّجارية؛ لأنّه يفتّح البشرة، ويجعلها مشرقةً، وناعمةً، ولونها خالٍ من العيوب، كما يزيل البقع النّاجمة عن الشّمس، وغيرها من البقع، بالإضافة إلى إزالة التّجاعيد، وخطوط التّقدّم في السّن، ويحتوي ماء الأرز على مضادّات الأكسدة التي تشفي حبّ الشّباب، وتقلّل من ظهوره، ويزيل الشّوائب من البشرة، ويصغّر من حجم المسام.

تونر للبشرة..
ماء الأرز من أفضل إنواع التّونر للبشرة؛ لأنّه يشدّها، وينعمها، ويجعلها مشعّةً بالنّضارة، وذلك عن طريق غمر كرة من القطن في وعاءٍ من ماء الأرز، وتدليك بشرة الوجه بها، وخلال أسبوع ستتم ملاحظة النّتائج.

علاج حب الشباب..
وذلك بوضع ماء الأرز على المنطقة المصابة، باستخدام كرةٍ من القطن، مما يقلّل من الاحمرار، ومن ظهور حبّ الشّباب.

تفتيح البشرة..

ماء الأرز أكثر فعاليّةً في تفتيح البشرة من المنتجات التّجارية المخصّصة لذلك، ومع الوقت سيتم تفتيح البشرة وتغذيتها، وذلك عن طريق تدليك البشرة به باستخدام أطراف الأصابع لعدّة دقائق، ثمّ تركه ليجف في الهواء.

طريقة استخدام ماء الارز ..
يمكنك وضع 1- 2 ملاعق كبيرة من ماء الارز بعد اخراجه من الثلاجة فى 1 كوب من الماء، ثم تحريكه حتى يصبح الخليط فى مظهره مثل الحليب ، ثم استخدام هذا الخليط حسب الحاجة في الاغراض الجمالية .

طريقة تحضير ماء الأرز ..
يُغسل كوب من الأرز، ثمّ يضاف إليه كوبين من الماء.
ينقع الأرز في الماء لمدّة 15-30 دقيقة.
يحرّك الأرز بعد انقضاء المدّة، ثمّ تصفى المياه في وعاءٍ آخر.
تُنقل مياه الأرز إلى إناء، وتحفظ في الثّلاجة، ويمكن الاحتفاظ بها لمدّة 3-4 أيام، وترجّ جيداً قبل الاستخدام.
طريقة استخدام ماء الارز 
يمكنك وضع 1- 2 ملاعق كبيرة من ماء الارز بعد اخراجه من الثلاجة فى 1 كوب من الماء، ثم تحريكه حتى يصبح الخليط فى مظهره مثل الحليب ، ثم استخدام هذا الخليط حسب الحاجة في الاغراض الجمالية .

فوائد ماء الارز فوائد ماء الارز للشعر ماء الأرز للشعر ماء ارز للوجه

موضوعات متعلقة

فوائد ماء الأرز للبشرة .. أبرزها التخلص من البقع

ترشيحاتنا

إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها في يناير الماضي

ضرب مبرح.. أب يصارع الموت بعد محاولته حماية نجله من التنمر

أين القائمة؟.. جوجل تخفى أهم قوائم متجر بلاي.. و3 خطوات للعثور عليها

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية

بدء غلق جزئى لمطلع كوبرى الدقى المعدنى ٣ أيام لأعمال صيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء الدراسة في جميع المدارس خلال رمضان .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد