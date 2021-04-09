سكتات دماغية وخرف.. دراسة أمريكية تكشف تأثير فيروس كورونا على المتعافين|شاهد
عرضت فضائية "العربيية" تقريرا يوضح الآثار السلبية لفيروس كورونا على المتعافين.
وأثبتت دراسة أمريكية أن فيروس كورونا يؤثر بشكل مباشر على الصحة، بعد الشفاء حيث كشفت أن واحدا من بين 3 ناجين من المرض يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية .
وشملت الدراسة 230 ألف مريض تعافوا من فيروس كورونا ، تم تشخيص 34% منهم بحالات عصبية ونفسية.
وكانت أكثر الأعراض شيوعا ، القلق واضطراب المزاج، والبعض أصيب بسكتة دماغية أو خرف ، و17 % أصيبوا بالقلق .