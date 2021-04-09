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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن تفاصيل إجتماعات نتنياهو لتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

الكشف عن تفاصيل اجتماعات
الكشف عن تفاصيل اجتماعات نتنياهو لتشكيل حكومة إسرائيل الجديد

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، ورئيس حزب "تحالف الصهيونية الدينية والفاشية" بتسلئيل سموتريتش، وذلك في محاولةً لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت القناة السابعة: "إنّ نتنياهو اجتمع مع بينت في محاولةً لإقناعه للانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته وإقناع سموتريتش بالموافقة على تشكيل حكومة بدعم خارجي من القائمة الموحدة".

ووفق القناة فإن سموترتيش: "اتفق مع نتنياهو أنّه يجب بذل كل جهد لإقناع بينت بعدم تفكيك المعسكر القومي وعدم المشاركة في حكومة يسارية، وبالتالي جلب المزيد من الشركاء الطبيعيين للحكومة اليمينية".

من جهته، أصدر حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو بيانًا أكّد فيه أنّ إعلان بتسلئيل سموتريتش لا يتوافق مع الواقع، مُضيفاً: "هذا الوقت يتطلب العمل معًا وليس إصدار بيانات لا تساهم في الجهود المشتركة التي نبذلها".

نتنياهو إسرائيل تشكيل الحكومة

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