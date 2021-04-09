عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا كانت ملهمة.. فيديو

باحث فى المركز المصرى
باحث فى المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية

قالت الدكتور أمل إسماعيل، باحث فى المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مؤتمر الفكر والدراسات الإستراتيجية أمس كان يناقش قضية حقوق الإنسان من منظور أشمل وأعم من فكرة الحرية السياسية أو التعبير عن الرأى إنما اجتماعيا اقتصاديا خاصة بعد كورونا.

وأضافت "أمل" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المؤتمر كان يوصى بالاهتمام أكثر بالصحة، موضحة أنه خلال الجائحة هناك نظم صحية بدول متقدمة فشلت فى التعامل معها.

وتابعت أن التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا كان لها أكثر من بعد، حيث إنها كانت تجربة ملهمة ولها تأثير، لافتة إلى أنه لم يتم عمل غلق كامل أثناء الجائحة.

وأكدت أنه كان يوجد خطوات جعلت مصر لم تغلق التعليم خلال جائحة كورونا، مثل التعليم الإلكترونى والتابلت ببعض المدارس، متابعة أنه كان هناك برنامج للصحة كبير جدا بدء بالمبادرات الرئيسية مثل مبادرة 100 مليون صحة وخلافه، إلى أن جاءت مبادرة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت إلى أن النظم الصحية فى مصر خلال قدوم كورونا لم تفشل فشل تام، مثلما ما حدث فى دول أخرى، إلا أنها أستطاعت إدارة تلك الأزمة بشكل جيد.


 

المركز ألمصري للفكر والدراسات اخبار التوك شو الصحة التجربة المصرية

ترشيحاتنا

باحثة: التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا كانت ملهمة.. فيديو

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

هل تشتري هاتف سامسونج Galaxy A51 في 2021 ام لا ؟

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9-4-2021

غياب حجازي.. كلاسيكو ناري بين الاتحاد والهلال بـ الدوري السعودي

دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان في احتفال رسمي.. الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

الصحة تحذر من ارتفاع إصابات كورونا وتناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.. فيديو

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد