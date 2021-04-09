باحثة: التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا كانت ملهمة.. فيديو

قالت الدكتور أمل إسماعيل، باحث فى المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مؤتمر الفكر والدراسات الإستراتيجية أمس كان يناقش قضية حقوق الإنسان من منظور أشمل وأعم من فكرة الحرية السياسية أو التعبير عن الرأى إنما اجتماعيا اقتصاديا خاصة بعد كورونا.

وأضافت "أمل" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المؤتمر كان يوصى بالاهتمام أكثر بالصحة، موضحة أنه خلال الجائحة هناك نظم صحية بدول متقدمة فشلت فى التعامل معها.

وتابعت أن التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا كان لها أكثر من بعد، حيث إنها كانت تجربة ملهمة ولها تأثير، لافتة إلى أنه لم يتم عمل غلق كامل أثناء الجائحة.

وأكدت أنه كان يوجد خطوات جعلت مصر لم تغلق التعليم خلال جائحة كورونا، مثل التعليم الإلكترونى والتابلت ببعض المدارس، متابعة أنه كان هناك برنامج للصحة كبير جدا بدء بالمبادرات الرئيسية مثل مبادرة 100 مليون صحة وخلافه، إلى أن جاءت مبادرة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت إلى أن النظم الصحية فى مصر خلال قدوم كورونا لم تفشل فشل تام، مثلما ما حدث فى دول أخرى، إلا أنها أستطاعت إدارة تلك الأزمة بشكل جيد.



