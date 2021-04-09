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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد النور بمحافظة الجيزة

خطبة وصلاة الجمعة
خطبة وصلاة الجمعة

حرصاً من موقع صدى البلد، على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدم لكم بثا مباشراً من خطبة الجمعة اليوم من مسجد النور بقرية المنصورية بمحافظة الجيزة،  وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية .

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع " على عتبات الشهر الكريم بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد " موضوع خطبة الجمعة اليوم. 

وطالبت الوزارة جميع  الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وعلى جانب آخر تفتتح غدا وزارة الأوقاف،  (89) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (13) مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (102) مسجد،، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1307) مساجد، منها (1219) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(88) مسجدًا صيانة وترميمًا. 

 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة 

استنانًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدة أن سنن الجمعة لها فضل كبير حيث تكون سببًا في الحصول على ثواب كبير من الله تعالى.

وأضافت دارالإفتاء، أن من سنن يوم الجمعة : «الاغتسال والتطيب، ولبس أفضل الثياب، والتسوك -استخدام السواك-، والتكبير إلى المسجد، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة إجابة الدعاء، فضلًا عن السير ماشيًا بالأقدام.

وأضافت أن من سنن صلاة الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

واستدلت على أن الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

 

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