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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 6 ساعات قطع المياه غدا السبت

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة ..غدا

قطع - المياه
قطع - المياه

أعلنت شركة مياه الشرب فى القاهرة، عن قطع المياه عن مناطق  (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف 4000 –  بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا)، لمدة ٦ ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الـ10 صباح غدٍ السبت الموافق 10/4/2021، وحتى الساعة الـ4 عصر نفس اليوم.

وذكرت شركة مياه الشرب فى القاهرة، أن قطع المياه يرجع لتنفيذ أعمال كوبرى الميثاق بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600مم المتعارض مع اعمال الكوبرى.

وتهيب شركة مياه الشرب فى القاهرة ، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من خلال الفترة المذكورة قطع المياه.

أكدت شركة مياه الشرب فى القاهرة ، قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بقطع المياه وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

وكان  الدكتور سيد إسماعيل، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى جيفرى آدمز، السفير البريطاني بالقاهرة، وممثلي إحدى الشركات البريطانية العاملة بمجال الطاقة والبنية التحتية، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين مصر وبريطانيا.

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