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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تجتاز تقييم السلامة الأمريكي لجميع أنشطة تشغيل وخدمة الطائرات

مصر للطيران
مصر للطيران

اجتازت الشركة القابضة لمصرللطيران، اليوم، تقييم مخاطر السلامة على كافة الانشطة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية بالمراجعة التي تمت خلال الفترة من 4 حتى 8 أبريل الحالي.

 

وتعد هذه الزيارة الثالثة للشركة الأمريكية بعد أن نفذت الزيارة الأولى خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2018، والثانية خلال أغسطس 2019، لإجراء تقييم شامل لمخاطر السلامة لجميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات.

 

وأعرب الطيار عمرو أبوالعينين، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سعادته بإجتيار هذا التقييم الهام الذي جاء في ظروف استثنائية تمر بها صناعة الطيران المدني علي مستوي العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقدما التهنئة لجميع العاملين علي اجتياز التقييم وتعاونهم المشرف مع فريق عمل التقييم.  

 

وأكد أبوالعينين، خلال الاجتماع الختامي الذي عقد برئاسة  ولفيف من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصرللطيران، أنه يتم إجراء التقييم نيابة عن المشاركين في برنامج تأمين مصر للطيران من أجل التحقق من امتثال مصرللطيران لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والممارسات الموصى بها (SARPs) ، والامتثال للوائح السلامة الجوية لسلطة الطيران المدني (ECAA)، والتوافق مع أفضل الممارسات الحالية في صناعة النقل الجوي كما تنعكس في إصدارات الـIOSA لمراجعات السلامة والممارسات الموصى بها.


ويشمل هذا التقييم على سبيل المثال لا الحصر تقييم  نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران و نظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي و نظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا ً إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.

وأضاف الطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران قائلا " لقد استند فريق المراجعة في تنفييذ هذه التقييمات إلى المراجعة الشاملة للأدلة المادية التشغيلية والفنية لشركة مصر للطيران ، والمقابلات مع بعض العاملين من القيادات والصفوف الأمامية وكذلك تنفيذ بعض التفتيشات على تنفيذ الخدمة لبعض الرحلات سواء الخدمة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي وأيضا الخدمات المقدمة للمسافرين على متن طائرات شركة مصر للطيران في جميع مراحل التعامل معهم حتى أثناء الرحلات الجوية.


وقدمت شركة GHS تقريرا يفيد بأن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي " .


وفي نهاية المراجعة والتقييم الشامل لشركة مصر للطيران أعرب رئيس فريق المراجعة GEORGE SNYDER عن خالص الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران وتعاون فريق العمل المشارك في المراجعة الذي ساعد على تحقيق جميع أهداف التحقق من حالة الاستراتيجيات والتوصيات المقترحة لإدارة المخاطر خلال الفترة الزمنية المحددة وتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عالي من الاحترافية وجودة الأداء.


كما أشار إلى أن استراتيجيات شركة مصر للطيران للحد من المخاطر يتم تنفيذها باحترافية بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الصحيحة لكلا من هذه المخاطر بعد تحقيق الأداء المتفوق خلال المراجعات الثلاث وتجديد شهادة الـ IOSA ، بالإضافة إلى تجديد شهادة الـ ISAGO ، تواصل شركة مصر للطيران إثبات التزامها المستمر بالامتثال التنظيمي ، والتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية ، من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

مصر للطيران تقييم مخاطر السلامة شركة GHS الأمريكية وزارة الطيران

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