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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يفتتح مسجد النور بالمنصورية ضمن احتفالات الجيزة بعيدها القومي

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد النور بقرية المنصورية بمدينة أوسيم، ضمن احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، ويسبق ذلك لقاء وزير الأوقاف بمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وعقد اجتماع مع قيادات مديرية أوقاف الجيزة.

 

يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 102 مسجد جديد، منها (89) مسجد "إحلال وتجديد" و(13) مسجدًا "صيانة وترميم"، منها (5) مساجد "إحلال وتجديد" بمحافظة الجيزة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة الجيزة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (61) مسجدًا، منها (48) مسجدًا "إحلال وتجديد"، و(13) مسجدًا "صيانة وترميم".

 

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة هي :1.النور – قرية المنصورية- أوسيم2.أحباب رسول الله – الشوبك الشرقي – الصف3.الرحمن – منشأة كاسب – البدرشين4.أبو عبيدة- كفر غطاطي – كرداسة5.الحمد والرجاء- منطقة مدكور الهرمكما أوضحت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ (1307) مساجد، منها (1219) مسجدًا "جديد إحلال وتجديد" و(88) مسجدًا "صيانة وترميم".

وزير الاوقاف خطبة الجمعة المقبلة مسجد النور بالمنصورية الجيزة

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