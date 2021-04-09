اعلام حلوان : مشروعات التخرج تتيح فرصة للطلاب للتدريب والجاهزية لسوق العمل



يقدم طلاب الجامعات سنويا العديد من مشروعات التخرج التي تتسم بالأبداع و الأفكار الفريدة التي يسهم بعضها فى حل المشكلات المجتمعية و ابتكار أشياء جديدة ، كما تسهم في تدريب الطلاب على سوق العمل .

صرحت الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان حول هذا الامر أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وتتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العملية وتوفير فرص تدريبية لهم على ما تم دراسته .



بالإضافة إلى تنمية فكرة العمل الجماعي ودعم روح الفريق لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها إحداث تغيير، وتحقيق النفع للمجتمع المحيط وتحقيق التنمية، بالإضافة إلى إعداد الطالب قبل الدخول لسوق العمل

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جدير بالذكر كرم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعمداء الكليات الفنية الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وعميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الدكتور عماد العزباوي ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بالإضافة إلى تكريم الطلاب المشاركين في الموكب الجنائزي لنقل المومياوات الملكية، وتجميل متحف الحضارة وميدان سيمون بوليفار، والوزارات وهيئات الدولة والإعلاميين والفنانين والشركة المنظمة للحدث، خلال حفل التكريم الذي أقيم بالمتحف للمشاركين في هذا الحدث المهيب.