6 منتخبات تحجز مقاعدها مبكرًا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

حسمت 6 منتخبات تأهلها رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجحت في تحقيق الفوز خلال أول جولتين من مرحلة المجموعات، لتحصد العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وتضمن العبور مبكرًا إلى الأدوار الإقصائية.

وشهدت الجولة الثانية تأهل منتخبي المكسيك والولايات المتحدة رسميًا بعد تصدرهما مجموعتيهما، لينضما إلى منتخبات ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والنرويج التي نجحت بدورها في حسم بطاقات التأهل مبكرًا.

منافسة مشتعلة على بقية بطاقات التأهل

ورغم حسم 6 منتخبات لمقاعدها في الدور المقبل، فإن المنافسة لا تزال مفتوحة أمام العديد من المنتخبات الأخرى التي تسعى لاقتناص بطاقات التأهل سواء عبر احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في مجموعاتها، أو من خلال التواجد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستويات قوية ومفاجآت عديدة منذ انطلاق المنافسات، ما زاد من حدة الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية.

نظام جديد يوسع فرص التأهل

وتُقام بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، موزعين على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات.

ويتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليكتمل عقد المتأهلين إلى المرحلة الإقصائية التي تُقام بنظام خروج المغلوب.

كيف تُلعب الأدوار الإقصائية؟

تنطلق الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ32 بمشاركة 32 منتخبًا، وتُحسم المباريات بنظام خروج المغلوب المباشر.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل، على أن تستمر المنافسات عبر دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل العالم في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال.