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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان الثانوية العامة بمركز ومدينة فايد

محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة التفقدية
محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة التفقدية
الإسماعيلية انجي هيبة

حرص اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء، للمرور على مدارس التعليم الثانوي العام بمركز ومدينة فايد؛ وذلك للاطمئنان على سير وانتظام أداء الامتحانات من خارج لجان امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الثانية للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦،
والتي انطلقت يوم الأحد ٢١ يونيو، وتنتهي الخميس الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٦.



حيث بدأت الجولة بتفقد لجنة مدرستي، الشهيد طيار سعيد الصادق الثانوية بنين، عبد الله الشناوي للتعليم الأساسي، وخلال الجولة، أكد نبيل على ضرورة تسهيل
وتيسير إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية الامتحانية.

وأشار "نبيل" إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه وكذلك مساعدة المعلمين في أداء دورهم على الوجه الأمثل خلال تلك الفترة.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية تضم بإداراتها التعليمية الثمانية ٣٤ لجنة بإجمالي عدد الطلاب ١٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة يؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة.

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