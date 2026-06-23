للتعامل مع الأزمات والطوارئ.. محافظ الغربية يؤكد ضرورة رفع كفاءة معدات المحافظة

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للمراكز والمدن والأحياء والجهات التنفيذية، وذلك لمتابعة مدى الجاهزية الفنية والتشغيلية وقياس كفاءة الاستجابة في التعامل مع الأزمات والطوارئ، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع المحافظ عن قرب الحالة الفنية للمعدات والسيارات المشاركة في الاصطفاف، واطمأن على جاهزيتها للعمل الفوري، موجهاً بضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية ورفع كفاءة التشغيل بشكل مستمر بما يضمن سرعة التحرك عند الحاجة دون أي تأخير.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن منظومة التعامل مع الأزمات تمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذي داخل المحافظة، مشيراً إلى أن الجاهزية المسبقة وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة هو الضمان الحقيقي لحماية المواطنين وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

رفع تلال واكوام القمامة

وأضاف المحافظ أن هذا الاصطفاف يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات، والتأكد من كفاءة المعدات والعناصر البشرية، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان أعلى درجات الانضباط وسرعة التدخل في مختلف المواقف.