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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 4 مليون و475 ألف جنيه.. افتتاح 8 مساجد بعد إحلالها بقنا

افتتاح مسجد الحسين
افتتاح مسجد الحسين

شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة،افتتاح أعمال الاحلال والتجديد والصيانة لـ 8  مساجد جديدة، بتكلفة اجمالية 4 مليون و 475 ألف جنيه.

 

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

 

وأشاد الداودي، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

 

من جانبه، قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن المساجد التي تم إفتتاحها اليوم بالجهود الذاتية وتحت إشراف مديرية أوقاف قنا تضم مساجد" الاصلاح الزراعي بمركز نجع حمادي، عزبة عريان بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي، التقوي بنجع العمدة بقرية حجازة قبلي مركز قوص، بر الوالدين بمركز قوص، النور بنجع محرم العقب مركز قوص، الامام الحسين بقرية المعري مركز قوص.

 

وأضاف الطراوى:"كما تم افتتاح مساجد " النصر بحجازة قبلي مركز قوص، أبو عمار بحجازة قبلي مركز قوص، والنور المحمدى بقرية الطويرات بمركز قنا “ وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح واحلال تجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة”.

 

افتتاح ٨ مساجد بقنا

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قنا افتتاح ٨ مساجد محافظة قنا وكيل وزارة الأوقاف إحلال و تجديد ٤ مليون جنيه

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