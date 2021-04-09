هواوي تدعم 300 مليون جهاز هذا العام بنظام Harmony OS.. وهواتف P50 أول القائمة

كشف رئيس أعمال المستهلك بشركة هواوي Huawei، خلال سلسلة مؤتمرات TEDx العالمية، عن خطط الشركة المستقبلية للأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء، وأكد الدكتور ، تشنج لو وانج، على أن العديد من الأجهزة ستكون قادرة على استخدام الإصدار الثابت من نظام التشغيل Harmony OS 2.0 بحلول يونيو 2021.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشار المدير التنفيذي لشركة "هواوي" إلى أنه من المتوقع وفقا لخطة الشركة الصينية، أن يصل الإصدار الثابت من Harmony OS 2.0، إلى 300 مليون وحدة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في شهر يونيو المقبل.

من جانب أخر أكدت هواوي خلال الحدث على تأجيل إطلاق سلسلة P50 حتى شهر يونيو، حيث تطلق هواوي الإصدارات الجديدة مع جهاز MatePad Pro 2 اللوحي، على أن تنطلق سلسلة P50 وMatePad Pro 2 بنظام تشغيل Harmony OS 2.0 مثبت مسبقاً.

وبعد الإعلان الذي شاركه مسئول هواوي، أوضح مسرب تقني إلى أنه سيتم تأجيل إطلاق سلسلة P50، إلى شهر يونيو القادم حتى تصبح أولى الهواتف الذكية الرائدة من هواوي التي تعمل بنظامها التشغيل الصيني المرتقب Harmony OS 2.0.

وسيتم إطلاق هواتف P50، جنبًا إلى جنب مع الجهاز اللوحي MatePad Pro 2، والذي سيعمل أيضًا على تشغيل نظام "هواوي" المنتظر خارج الصندوق.

وأشارت التقارير السابقة، إلى أن أجهزة هواوي وهونر Honor، والتي تعمل بواجهة المستخدم EMUI 11 و Magic UI 4 ، ستتمكن من الحصول على دعما للإصدار الثابت من نظام Harmony OS، بينما تدعى بعض التسريبات إلى الشركة الصينية ستدعم بعض الأجهزة فقط بنظامها التشغيلي وهي التي تعمل بمعالجات Kirin، مما يعني أن الهواتف المزودة بمعالجات كوالكوم Snapdragon أو ميدياتك Mediatek لن تكون مؤهلة للحصول على منافس أندرويد الصيني.

