ضبط رئيس حي يقوم بالبناء المخالف بالدقي.. صور

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أحد رؤساء الأحياء بإحدي المحافظات المجاورة لقيامه بأعمال بناء مخالف دون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، لافتا أنه تم ضبط المخالف لعرضه على النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.



لافتا أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.