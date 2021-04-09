طالب بتربية الفيوم يحصل على المركز الأول في الملتقى الخامس للنانو تكنولوجي

حصل الطالب عبد الله إسماعيل أحمد، بكلية التربية جامعة الفيوم، على المركز الأول في البحث العلمي في الملتقى الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاته والذي نظمته جامعة طنطا؛ وهو يعد من اللقاءات القمية التي تعقد على مستوى الجامعات المصرية.

مشاركة الطالب عبد الله إسماعيل في الملتقى جاءت من خلال اشتراكه في النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم.

وتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للطالب الذي سيتم تكريمه هذا الأسبوع.

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