«الاسكندرية» تكثف استعدادات استقبال شهر رمضان

تكثف الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم، في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا للقرارات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار جائحة كورونا.

عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اجتماعاً تنسيقيا بين مديرية الصحة بالإسكندرية بحضور الدكتور سعيد السقعان مدير المديرية وممثلي الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم.

اقرأ أيضا:

الشريف : حريصون علي وضع محافظة الإسكندرية علي خريطة العالم السياحية

خلال الاجتماع؛ أكدت نائب المحافظ علي تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان الكريم.



كما أكدت علي التعاون التام بين مديرية الصحة وكافة القطاعات في مجال تطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظاً علي سلامة المواطنين.